Juhtkiri: Nuhtlus nimega Runö

Katamaraani tüüpi kiirlaev Runö valmis 2012. aastal Saaremaa laevaehitusfirmas Baltic Workboats AS. Esimene hooaeg oli hea, laeva iseloomustati sõnadega “uus” ja “kindel”. Sõitjarohkeim kuu oli juuli. Arvati, et sõidugraafik võinuks olla tihedam. Riik oli võtnud endale ülesande tagada ühendus Ruhnuga ja paistis, et sellega oli hakkama saadud.

Ruhnu ettevõtjad, kellele turistid peaksid tooma talve üleelamiseks vajaliku polstri, on juba korralikult kahju saanud. Riik ütleb, et head lahendust ei leidu. Kohalikud on lubanud ühenduse kitsaskohad kirja panna ja lahendusi pakkuda. Ruhnul oleks aeg tunda, et oleme 21. sajandis.