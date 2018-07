Jüri Ratas: Eesti julgeolek jääb ülimaks eesmärgiks

Tuleval aastal tähistab NATO 70. aastapäeva ja Eesti liitumisest möödub 15 aastat. Me ei tea, kuhu maailm järgmise 15 või 70 aasta jooksul liigub. Küll aga teame, et meie sihikindel töö ja kuulumine NATOsse ning Euroopa Liitu on alused, millelt julgelt tuleviku poole vaadata. Sellenädalane NATO tippkohtumine Brüsselis on oluline, hindamaks, millises suunas trans-atlantiline allianss liikuma peaks, et olla oma ülesannete kõrgusel hommegi.