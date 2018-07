Libatse-Are lõigule tuleb kolm mitmetasandilist sõlme

Tulevikus suunatakse suur osa rahvusvahelise põhimaantee Via Baltica liiklusest Libatse külast mööda.

Maanteeamet teatas Via Baltica maantee Libatse ja Are vahelise lõigu uuendamise eelprojekti avalikust väljapanekust ja peatsest aruelu toimumisest. Muu hulgas on projektis planeeritud kolm eritasandilist liiklussõlme ja kaks jalakäijate tunnelit.