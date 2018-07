Tori hobusekasvanduses asutakse põlenud tallihoonet taastama

Esmajärjekorras taastatakse Tori hobusekasvanduses 2016. aasta augustis põlenud tallihoone, mille ehitustööde tähtaeg on tänavu novembris.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnutsi on ehitustööde alustamist hobusekasvanduses oodatud juba pikalt. “SA Maaelumuuseumide loomisel sai eesmärgiks seatud, et säiliks 160 aastat hobumajanduse ajalugu Toris ja Tori hobusekasvandus taastataks oma varasemas hiilguses. Esimese suurema ehituslepinguni jõudmine on oluline samm selle poole,” märkis minister.