Sinivetikate õitseng ohustab supluskohti

Sinivetikate esinemise tõenäosus suureneb igal aastal juulis-augustis. Esmase vaatluse põhjal on sinivetikat lihtne määrata. Kui märkate, et vesi on muutunud silmaga nähtavate helveste pärast kollakasroheliseks ja kogu kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga, mis lõhnab kopituse järele, võib tegu olla sinivetikatega. Kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää, on sinivetika tõenäosus veel suurem.