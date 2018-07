Kogukonnapäevi korraldatakse nii linnas kui maal

Laupäeval toimub Pärnus kogukonnaüritus Rääma rahva oma päev, mida veab eest Nooruse maja. Suveaias esinevad tantsijad, lauljad, suupillimängijad ja Uus Vana teater. Keskpäeval kuuleb Nooruse maja saalis Aldur Vunki rääkimas Rääma ajaloolistest piiridest, hiljem pakuvad giidid linnaosas tuure. Samuti on avatud lasteala.

“Mulle meeldib, et sündmuse kese on tänavu nihkunud meie suveaiast Räämale laiali,” avaldas Nooruse maja direktor Uudo Laane. Nimelt ootavad räämakad külalisi 16 erinäolisesse kodukohvikusse, söögikohta ja hoovipoodi. “Kodudes on näiteks plaanitud mitu kontserti, maalinäitus, raamatuesitlus, puitmajade renoveerimise infopäev, avatakse India-teemaline hoov.”