Karin Allik: Paber ja pakend linnapildis

Eesti linnaruumi puhtust tasub üldiselt imetleda, eriti lõunamaareisilt naastes, kus turistide tekitatud prügi käib kohalikel enamasti üle jõu. Küll aga on kodulinnaski arenemisruumi. Nähtu ütleb, et prügiveo graafikud peaksid olema paindlikumad ja konteinerid ümbritsetud aia või kuuriga, vältimaks jäätmete lenduminekut.

Probleem kipub olema teravam just eramute piirkonnas, kuna kortermajadel lasub kohustus isiklikke vanapaberi konteinereid ülal pidada ja avalikesse kastidesse jõuab prügi seal alles siis, kui esimesed on täitunud. Samuti kerkib mure esile pigem suvel: hiljuti avaldas jäätmekäitleja Ragn-Sells, et sel ajal kasvab prügi hulk Pärnus pea veerandi võrra. Avalike konteinerite tühjendusgraafik püsib aga sama.