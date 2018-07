Jüri Jaanson: Tasuline kius tasuta ühistranspordiga

Selleks suveks on Pärnusse saabunud tasuta ühistransport. Tegemist peaks olema kõigile rõõmu toova avaliku teenusega, paraku tundub, et selles tasuta liivakastis on läinud hoopis kisklemiseks, kus nõrgematele ei jagu tähelepanu ja osa neist peab kasu asemel kandma kahju. Teisalt tekitab allakirjutanule sügavat muret priid transporti kureeriva ministri Kadri Simsoni ja Pärnu linnavalitsuse teadmatus või hoolimatus töövõimereformi sisust.

Kõigepealt töövõimereformist, mille eesmärk on vähenenud töövõimega inimesi ühiskonda kaasata ja neile rohkemal või vähemal määral täisväärtuslikku elu võimaldada. Selge on, et töövõimereform üksi seda teha ei suuda, aga erivajadustega inimesi hõivesse kaasates on tegemist riigi vajaliku ja olulise panusega. Tähtis on mõista, et reform on inimese-, mitte grupi- ega valimikeskne, oma lahendustes läheneb see igale tööeas inimesele individuaalselt.