Harmonica: esinejatele õdusa atmosfääriga tipptasemel festival

Steve Bakeri sõnutsi oli tema jaoks nauditav see, et üritust korraldasid inimesed, kes ise mängivad suupilli. „See ongi suupillikogukonna juues märkimisväärne – isiklik ja inimlik külg – mis toob kokku inimesed, kellel on väga erinevad muusikalised suunad suupilli mängides. Mina tulen näiteks hoopis teisest suunast (bluus J.L.), kui enamik siinsetest inimestest, kuid läbi meie ühise armastuse instrumendi vastu saame tulla kokku ja luua koos suurepärase atmosfääri,“ rääkis Baker.

Meeldejäävaimaks oli tema jaoks esinemine Endla Jazzklubis, kui sai esitada temale harumuspärase pikkusega kava. „Minu jaoks oli see täiesti isekatel põhjustel keika, mis toimus reede õhtul jazziklubis (Endla Jazziklubi J.L), kuna siis oli meil kõige rohkem aega, et mängida korraliku pikkusega kava. Me mängisime tunni ja mina olen harjunud mängima kahetunni pikkuseid kavasid. On keeruline 20 minuti jooksul lendu tõusta, nii et minu jaoks pikem kava esitada oli väga meeldejääv ja nauditav,“ selgitas Baker.