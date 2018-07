Mõistuse juurde ja ellujäämise käsiraamat – Dmitri Pappeli neli aastat Indias

Tundub, et Indiat on Eesti meedias sageli üle kiidetud. Selleks, et sealsetest arusaamadest ja kultuurist sotti saada, tuleb hätta sattuda.

Tundub, et Indiat on Eesti meedias sageli üle kiidetud. Selleks, et sealsetest arusaamadest ja kultuurist sotti saada, tuleb hätta sattuda. Laevakaitsjad said omal nahal tunda sealset asjaajamist ja asjatute lootuste andmist. Lubadused, et meeste mure laheneb kahe, maksimaalselt kolme päevaga, olid sõrmega rannaliivale kirjutatud.