Lööja pääses karistuseta, sest kohus ei leidnud teda üles

Tänavu 12. juunil otsustaski maakohus menetluse lõpetada, sest hoolimata püüdlustest ei õnnestunudki süüdimõistetut üheksa aasta jooksul leida ja nüüdseks on kuritegu ammu aegunud.

Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti selgitas, et niinimetatud käskmenetluses (kirjalik menetlus, kus kohtuistungit ei toimu) peab kohus pärast otsuse tegemist toimetama selle kolme päeva jooksul süüdistatava kätte.

“Sisuliselt tähendab see seda, et isik peab tähitud kirja vastu võtma või e-posti teel kinnitama kohtuotsuse kättesaamist,” täpsustas ta.

Kuid konkreetsel juhul 2009. aastal vastu võetud otsus ei jõudnud süüdimõistetuni, mistõttu see ei jõustunudki.

“Esialgu toimetati otsus nii Pärnu kui Soome aadressil, mille isik andis politseis kahtlustatavana ülekuulamisel,” rääkis Lusti. “Mõlemast kohast tulid tähitud kirjad tagasi märkega, et isik ei viibinud kohal või kättetoimetamine ebaõnnestus.”

Ühe kirja teatisena on postitöötaja märkinud, et isik ei ela seal ja on kolinud Rootsi.