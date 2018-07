Jõe vasakkalda kõveraks väändunud valgustid asendatakse

Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteeninduse juhataja Väino Kaur selgitas, et valgustidele on teinud liiga päike. “Päikesekuumuse tõttu väändus kõveraks 21 aerukujulist valgustit. Need puhastati ära, aeti labad sirgeks, kuid valgustite plastsulamist materjal oli “surnud” ja valgustid vajusid taas longu,” lausus Kaur.