Vabadussõja monumendi esi- ja tagaküljele oli aerosoolvärviga soditud sümboleid ja tekste. Esiküljele oli kirjutatud “P-sse Eesti” ja allapoole suunatud noolega rist, mille sees ring. Sama sümbol oli samba tagaküljel, kuhu vandaalitseja oli jätnud kritselduse, millest võib aimata, et see on allkiri.

Sõjahaudade hoolde liidu tegevdirektori Tiina Tojaku sõnutsi on tegemist sulaselge vandalismiga. “Seda enam, et Eesti Vabariik sai just 100aastaseks ja see on nende meeste mälestussammas, kes selle riigi eest elu andsid. Väga kahetsusväärne tegu. Ei ole küll lõhutud, kuid on rikutud pinda. Alles eelmine aasta sai sammas korralikult taastatud: krohvitud ja värvitud,” ütles Tojak.