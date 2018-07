Hundi- ja karukahjud suurenesid

Karudki on Pärnumaal kurja teinud. Läinud aastal kahjustasid otid 19 mesitaru. Aga ülemöödunud aastal ei täheldatud kordagi, et mesikäpp oleks taru kallal käinud. Seirearuande järgi on soov suurendada karude asustustihedust Pärnu maakonnas. Maakonnas soovitatakse küttida kaks mesikäppa, klausliga mitte lubada laskmist Eesti lõunapiiril paiknevates jahipiirkondades ning Saulepi ja Suigu jahipiirkonnas. 2017. aasta andmetel oli Pärnumaal viis karu pesakonda, see tähendab emad sama-aastaste poegadega.