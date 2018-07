Galerii: Pärnusse saabus suve esimene ristluslaev

“Kolmas bussitäis tutvus maaeluga,” kommenteeris Orula. Välismaalased käisid Tori siidritalus, et näha kohalikku viinamarjakasvatust, degusteerida jooki ja vaadata, kuidas käib selle valmistamine. Samuti käidi Männituka talus, et tutvuda taluloomade ja lindudega, automaatlüpsilaua ja nüüdisaegse põlluharimisega, ning Seljametsa külamajas, kus Merily Saare korraldas trühvlivalmistamise töötuba.

Ristlusdirektor Jude Cathart oli Pärnus kolmandat korda ja nii tema kui kliendid jäid väga rahule. “Neile just meeldivad väikelinna melu, inimeste avatus ja see, et linnas pole palju turiste ega nende kära,” loetles ta.