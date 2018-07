Weekendil jagatakse käraka vahele tasuta vett

“Kampaaniaga ärgitame inimesi iga joodud alkoholiklaasi vahele jooma ühe klaasi vett, et nad tarbiksid alkoholi mõistlikumalt ja vastutustundlikumalt ning aitaksid kaasa positiivsele kultuurimuutusele,” selgitas ATMLi tegevjuht Triin Kutberg. Eelmise aasta kogemus kinnitas, et inimesed tarbivad alkoholijoomise vahele vett hea meelega, kui see on neile lihtsalt kättesaadav. Küll aga saab kampaaniaga ühinenud Pärnu kohvikud, baarid ja restoranid ühe käe sõrmedel kokku lugeda.