EEVZA rannavolleetapil teevad peale Eesti esiduo kaasa Venno, Täht ja Koll

Rannavolle pole saalikoondislastele sugugi võõras, Kollo ja Venno võitsid 2008. aastal koguni rannavõrkpalli U19 maailmameistritiitli. Seekord nad siiski koos ei mängi: Kollo on paaris Tähega ja Venno paariline on Karl Jaani. Tamme tuleb väljakule Kaspar Pomerantsiga.

Äsja võitsid Kollo ja Täht Pärnumaa rannavõrkpalli meistrivõistluste kolmanda etapi. Koos on treenitud vaid mõni päev. Mängijad võtavad turniiri kui head vaheldust, ent sportlikud eesmärgidki on püstitatud. “Laupäeval tegime esimese trenni, oleme teinud nii pallitrenne kui jõusaalis käinud. Ja ühe turniiri,” täpsustas Kollo.

“Põnev ja huvitav on! Ma olen viimase kahe aasta jooksul rannavõrkpalli mänginud mõne korra. Aga eks me tee seda põhiliselt lõbu pärast,” ütles Täht. “Hoiame pigem madalat profiili ja vaatame, kuidas läheb. Muidugi tahame võita ka, miinimumeesmärk on põhiturniirile pääs. Mingeid pingeid meil aga pole, iga võit on bonus,” lisas Kollo.