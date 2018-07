Plaanitav autodroom ei oleks ekspertide arvates liialt lärmakas

Esialgne visand plaanitavast autodroomist on ajanud endast välja nii mõnegi naabri, kelle kodu jääb paberile kantud rajast mõnekümne meetri kaugusele. Ekspertide hinnangul aga ei too autodroom endaga kaasa liigset müra.

Sisekaitseakadeemia Paikuse politsei- ja piirivalvekolledž soovib ehitada suure autodroomi keset alevikku. See mõte on naabrid murelikuks teinud. Spetsialistid aga arvavad, et õppesõidurada ei tooks liigset müra kaasa.