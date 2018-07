Sindi soojaettevõtte hind vähenes veerand miljoni võrra

Kuna Sindi linna küttesüsteemid on halvas olukorras ja vajavad hädasti investeeringuid ning vallajuhtide arvates ei peaks vald soojamajandusega tegelikult üldse tegelema, pandi OÜ Sindi Majavalitsuse soojamanduse käitis eelmisel kuul enampakkumisele poole miljoni euroga. Sellise hinnaga paraku ostjat ei leitud.

Nüüd on soojamajandusettevõte kirjalikul enampakkumisel taas müügis, sedakorda 250 000 euroga. Maha müüakse firma soojamajandusse puutuv osa, muu hulgas katlamajad koos kinnistutega ja lepingud.

Niisugusele ettevõttele müügi alghinda määrata on tavapärasest keerulisem, sest näiteid samalaadsetest juhtudest leidub küllaltki vähe. Näiteks ülemöödunud aastal müüdi AS Uuemõisa Teenus 1,4 miljoni euro eest, kui alghind oli miljon. Raasiku ja Orgita vald on pannud soojaettevõtted müüki vastavalt 140 000- ja 36 000eurose alghinnaga.