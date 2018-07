Teet Roosaar: Kõikjale samad soodustused

Ma pole kunagi ­arvanud, et raske puudega­ pärnakad tuligi sooduspiletist ilma jätta. Selgitasin vaid, et peale kaotajate on uute soodustuste puhul võitjaidki. Eeldusel, et mõlemad kasutavad kuupileteid, tuleb raske puudega pärnakal nüüd viie euro asemel kümme ­eurot kuupiletile kulutada ning puuduva töö­võimega pärnumaalane saab linnas tasuta sõita ega pea enam viieeurost kuupiletit ostma.

Puudega inimeste õiguste eest võitlev rahvaesindaja võiks mõelda sellelegi, et puuduva töövõimega pärnumaalased võivad pärast 1. juulit linnabussides sõita, kuid maakonnasisestel liinidel nad ei saa seda teha. Probleem on üleriigi­line: maanteeamet lähtus üksnes vanusest ­20–62 ja jättis muud erisused arvestamata.

Selle asemel, et riigikogu valimiste eel sõnasõda pidama hakata, võiks erakonnad kokku leppida üleriigilised bussisoodustused ja need seadusega kehtestada. Muidu on nii nagu praegu Pärnumaa maakonnabussides: Soome ja ­Nigeeria pensionäridele on sõit tasuta, kuid puuduva töövõimega pärnumaalasel on Kilingi-Nõmme ja Pärnu vahet sõitmiseks kõige odavam osta kümneeurone kuupilet.