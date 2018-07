Pärnu merebioloogi Jüri tensoni sõnul on Kihnu sadam kõvasti edasi arenenud. “Kui keegi oleks mulle 20 aastat tagasi öelnud, et Kihnu sadamasse tuleb kaks WC-d, üks meestele ja teine naistele ning kummasegi veel tualettpaber, ei oleks ma seda küll uskunud,” rääkis Tenson.

Tensoni sõnul on Kihnu sadama projekt tähtis regionaalses arengus. “Kihnu sadam on kui Pärnu võti. Virtsust tulev purjetaja tahab teel puhata. Kui purjetaja ei saa puhata Kihnus, siis võib arvata, et ta ei tule edasi ka Pärnusse,” arvas Tenson.