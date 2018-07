Elektri hinna tõus pigistab kohalikke firmasid, aga maha ei murra

Metalli töötlev 24 töötajaga OÜ FinEst Metallid tegevjuht Kaido Dreving kinnitas, et nende tööstus on suhteliselt energia­mahukas, seadmed vajavad voolu, kuid elektrikulud pole kogukuludes väga oluline osa. Siiski muudab elektrienergia hinna tõus Drevingi ütlust mööda tootmise kallimaks ja omahinna kõrgemaks, vähendades konkurentsi­võimet.

Dreving ei ole täpselt kursis Soome ja Rootsi elektrihinnaga, aga ilmselt on need madalamad kui meil. Nimelt müüb firma lõviosa toodangust välismaale, vaid paar protsenti jääb Eestisse. ­Praegu veel on tema jutu järgi siin madalam tööjõukulu. Kui hinna tõustes kulude tase võrdsustub, pole eelist, miks peaks kaupa meilt ostma.