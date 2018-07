Sax.Fest toob linna muusikuid neljast riigist

Pärnust pärit Lille on palunud kodulinna saksofonimuusikaga täitma kolleeg Lauri Kadalipu, kelle eestvõttel on Eesti neljast muusikust loodud ansambel Lauri Kadalipp Social Jazz. Veel on Lille appi kutsunud nelja riiki ja muusikut ühendava United Jazz Collective’i, elektroonilise muusika ansambli LL Dandys ja saksofoni ja klaveri duo.