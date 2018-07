Linn soovib arendusraha ja oma valvekaamerad politseile anda

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar tõdes, et mitme kohaliku kaamera tehnoloogia on aegunud, näiteks Pärnu Haldusteenustele kuuluvad kaamerad Vallikääru ümbruses. Roosaare ­sõnutsi on raad arutanud nende uuendamist, kuid leidnud, et valvekaamerate probleem tuleks lahendada terviklikult. Tema teadmist mööda on seadmed paigaldatud Vallikääru kanti umbes kümme aastat tagasi.