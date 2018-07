Pärnus tegutseb saripettur, kes jätab ööbimise eest maksmata

Isik tegi broneeringu Booking.com-i kaudu ja registreeris ennast hostelis Magnus Tammiku nime all. “Administraator võttis kliendi vastu, kui ta õhtul ennast meil registreeris ja meil on sellest videosalvestus. Kui läks õhtul arve maksmiseks hakkas mees otsima rahakotti. Katsus kõik taskud läbi ja rääkis administraatorile, et jättis rahakoti autosse, millega talle hommikul järele tullakse,” rääkis hosteli peaadministraator Lia Andreson.

“Aga hommikul oli meil hästi palju kliente ja spordivõistlused hakkasid peale. Kuna ma nägu ja nime ei teadnud, sest ma teda vastu ei võtnud, siis ei tea, kas ta söömas käis. Aga kui koristajad tuba läksid koristama, siis nägid, et toas ei ole kedagi ja toa kaart on voodi peal,” ütles Andreson.

Kolm aastat tagasi vahistati sama isik Vintsi hostelis. Toona arreteerimise juures viibinud hostelijuhataja Randel Vuks tundis ära, et see on pikalt tegutsenud ja tollal mitme majutusasutuse võtmetega kinni võetud Risto Ulmaste.

“Selle tegelase puhul on muidugi muret tekitav, et peale varastamise kasutab ta võltsitud ID-kaarte. Ainult nime järgi on teda tuvastada keerukas, kuna ta esitab oma fotoga ID-kaardi, mis on teise inimese nimel. Seega saab tuvastada näo järgi,” ütles Vuks.

Videokaamera kuvatõmmis maksmata jätnud isikust. FOTO: Erakogu

Andresoni sõnutsi on asi politseisse antud. Kuna ettevõte pani mehe foto ja juhtunu kirjelduse üles Facebooki “Märgatud24 Pärnus” lehele, mille peale neile hakkasid helistama ja meilile saatma infot inimesed, kellel on samasuguseid kogemusi olnud. Samuti on mees kasutanud nime Magnus Männik. Andresoni kinnitusel võtsid hosteliga ühendust nii jahtklubi külalistemaja, Villa Wesset kui ka Tervise Paradiis, kus isik kasutanud ööbimiseks sarnast skeemi. Samuti selgus sotsiaalmeedias, et sama isik võib olla tegutsenud Rakveres.