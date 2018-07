Kalev Vilgats: Rahu ja relvad

Peamine oli siiski kõigi osaliste kinnitus, et kaitseorganisatsioon jääb truuks oma põhimõtetele. Eeskätt Venemaale oli mõru pill Makedooniale antud NATO liitumiskutse, sest Moskva on Balkani alasid lugenud oma mõjusfääriks.

Vaat et olulisemgi kui NATO tippkohtumine on esmaspäeval Helsingis toimuv USA-Venemaa liidrite kokkusaamine. Pole ­vähimatki kahtlust, et mõlemad valmistuvad selleks põhjalikult. Olgu kohtumine pikk või lühike, suunab see USA-Venemaa edasisi suhteid.