Vello Juurma: Meenutusi 45 aasta tagusest möllust

Möllu järelkajaks said kohtuprotsessid noorukite üle ja nende karistamine, kellele aastaid, kellele tingimisi. Kaluri­kolhoosi Pärnu Kalur saalis toimus samuti avalik kohtuprotsess, kus kohal prokurör ja rajooni parteikomitee esindaja. Nimelt kuulus meie kolhoosi bussijuhi poeg patuste hulka. Töökollektiiv pidi toimunu hukka mõistma.

Kui prokurör hakkas bussijuhti noomima, et ta pole poega õigesti kasvatanud, tõusis bussijuht püsti ja hakkas plaksutama. Kolhoosi esimees Feliks Kangur oli sellisest asjade käigust nii ehmunud, et ei saanud muud öelda, kui: “Mis toimub, mis toimub?” Aga ega muud toimunudki, kui et bussijuht astus saali uksest välja. Muidugi ei jäänud bussijuhi väljakutsuv käitumine karistamata: ta vallandati.