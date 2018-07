Sõudjatel läks MK-etapi avastart nihu

Peatreener Matti Killing ei jäänud avasõitudega rahule. "Millegipärast ei saanud noorem punt korralikult roolida ja see asi läks neil veidi lappama. Vanem seltskond läks aga alt starditõmmetelt üleminekuga, kuna ei suutnud distantsiks õiget rütmi leida. Viimasel treeningul näitasid mehed juba päris jõudsat edenemist, ent nüüdne polnud seda nägugi. Jääda juba esimesel 500 meetril paadi või poolega kaotusseisu – seda on palju,“ analüüsis Killing sõudeliidu vahendusel.

Ometi leidis treener positiivsetki, sest tugev vahesõit, kus mõlemad paatkonnad peavad endast parima andma, on tippvormi saavutamisel hädavajalik. "Võimete piiril jõuproove, kus sa saad maailma paremikuga võrdlusmomendi, pole just palju. Ka ei loonud me illusioone, et kaks paatkonda suudavad maailma eliidiga kõige kõrgemal tasemel konkureerida," võttis Killing kokku.