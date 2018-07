Kilingi-Nõmme juubelipidustused algasid

“Homme on meil tegelikult põhiline päev, siis on küll nii, et hommikul kella viiest hakkavad üritused peale ja järgmise päeva hommikuni välja. Tähistame ju tänavu Kilingi-Nõmme 80 aasta juubelit,” rääkis Kajando.

“Meil on homme 1938. aasta teemaline stiilikonkurss. Juba on kuulda, et inimesed otsivad riideid ja on mõelnud selle peale. Keset päeva on aga mammutkontsert “Kilingi-Nõmme 80”, mis seekord ei ole üldse traditsiooniline, vaid tehakse ajarännak,” rääkis Kajando. “Alustatakse ennesõjaaegse muusikaga, sealt edasi lähevad punane ja stagnaaeg ning katsume kuidagi läbi ajastute minna.”