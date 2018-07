Hülge küttimiskvoot on Eestis jaotatud kolme piirkonna vahel: 22 isendit Liivi lahes, kaheksa saarte põhja- ja läänerannikul ja seitse Soome lahes. Hallhülgeid ei ole lubatud küttida kaitsealadel. Seni on kõik neli hüljest kütitud Pärnumaal Kihnus.

„Hülgejaht on jahimeeste seas pigem ebapopulaarne, sest sellel on rasked asjaolud,” selgitas möödunud nädalal hülgejahil käinud naiskütt Triin Roostfeldt. „Kohtades, kus jaht on lubatud, on hülgeid raske küttida,” lisas Triin. „Mina küttisin Kihnu lähedal paadist, mis oli väga keeruline, sest vesi oli sügav ja kõik asjaolud pidevalt muutuvad.”