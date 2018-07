Sindi paisu avamine toob kaasa ajutised püügikitsendused Pärnu lahes

Kalapüügieeskirjaga on kalapüük lõhejõgede suudmealal ühe kilomeetri raadiuses aasta läbi keelatud. Samuti on lõhejõgede suudmes sügiseti kehtinud 1,5kilomeetrise raadiuseni laiendatud keeluala. Pärnu jõel on keskkonnaministeeriumi teatel seni mõlemal puhul kehtinud muud reeglid.