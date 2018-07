​Kuumahoiatus: lähipäevil tõuseb temperatuur üle 30 kraadi

Temperatuur tõotab tõusta 31 kraadini, rannikualadel on aga jahedam.

Ilmateenistus andis täna ennelõunal kuumahoiatuse kogu Eestile. Jõgevamaale anti teise taseme hoiatus, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Nädalavahetusel on aga oodata vihmavalinguid.