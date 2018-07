Tuima järjekindlusega pargitakse ürituste ajal nende garaažide uksed kinni. Ometi on tegemist eramaaga, igal garaažil on omanik, kes maksab linnale maamaksu.

“Ajal, mil garaažide-esine maa on jalakäijaid täis, pole mõistlik lubada autol rahva sekka sõita. See puudutab nii garaažiomanike, ürituste korraldajate kui esinejate autode liikumist,” tõdes Roosaar.

Avalike ürituste komisjoni sekretär Katrin Kukk lubas, et komisjon püüab edaspidi olla tähelepanelikum, jälgimaks, et autod pääseksid garaaži.

“Sõltuvalt ürituse iseloomust võidakse garaaži sõitmise aega piirata, ent kui see jalakäijate liikumist ei ohusta, peab korraldaja võimaldama garaaži või sealt välja pääsemise. Kui kellegi auto on garaažiukse ees, on see ebaseaduslik.”