“Hoolimata tuhandetest inimestest rannas oli see vetelpäästjatele suhteliselt rahulik nädalavahetus,” rääkis G4S Eesti pressiesindaja Reimo Raja. “Lastega randa tulnud küsisid rannavalve staabist julgelt käepaelu, kuhu kirjutasid oma telefoninumbri juhuks kui laps peaks rahva sees silmist kaduma. Õnneks lapsi kaduma ei läinud.”

Vetelpäästjatel tuli plaažile koeraga tulnuid korrale kutsuda 14 korral. “Pole oluline, kas koer on suur või väike, süles või rihma otsas, lemmikloomadega Pärnu keskranda tulla ei tohi. See on heakorraeeskirjaga keelatud,” manitses Raja.