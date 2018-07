Haldusreformid pole Tammiste sõbrad

1924. aastal palus osa Tammiste valla elanikest maavalitsusel nende talud, mis asusid Räägu, Raidla, Võlla ja Soo külades, liita Suigu vallaga. Põhjustena toodi see, et Tammistel puudub vallamaja ja nende elu on niikuinii elavas läbikäimises Suigu vallaga. Maavalitsus lükkas probleemi lahendamise edasi, sest leiti, et teise valla külge 29 maja­pidamise liitmine nõrgestaks tunduvalt Tammise valla elujõudu. Palujad esitasid uue palve­kirja siseministrile. Minister pidas­ pöördujate soovi Suigu vallaga ühineda õigustatuks ja andis oma resolutsiooniga Pärnu maavalitsusele ülesande esitada ettepanek kogu Tammiste valla likvideerimiseks.