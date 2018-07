Pärnus kerkib uus kodu erivajadusega inimestele

Mändmaa rääkis, et majas hakkab olema ööpäevaringne teenusüksus, kus inimesed elavad neljas peres, igas kuus liiget – kokku 24 inimest. Klienditeenindaja ja tegevusjuhendaja pakuvad neile tuge argielus ja hoiavad silma peal öisel ajal. “Need on inimesed, kes vajavad ööpäevaringset tuge, et saaksid elus hakkama,” sõnas Mändmaa.