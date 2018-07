Maitsete aasta: kama pani vaimustuma

“Mulle avaldas muljet, kuidas kogukond teeb kamajahu ja see oli tõeliselt hea toode,” rääkis Pärnu linna Lindi küla Tiido-Tiiu talu perenaine Tiiu Sommer, kes on tuntud hoidistevalmistaja. “Kasulik oli teada, kuidas Nopri talu on ennast jalgele ajanud ja valmistab meiereis laialdases sortimendis tooteid. Huvitav oli tõdeda, kuidas Pokumaa on minu esimesest sealkäimisest viie–kuue aastaga arenenud, kuigi vahepeal oli see lausa sulgemisohus.”