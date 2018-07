Laupäeval toimub Pärnus kolmas rõõmsate laste festival

Eestvedaja Kati Ruubeli sõnutsi on üritusel sel aastal senisest rohkem teha. “Pea iga festivalil osaleja tuleb välja oma tegevusega, mitte ei jaga lihtsalt tutvustavaid materjale, seega on igas telgis midagi teha. Uuendusena on meil sel aastal lastelava, kus esinevad telerist tuttavad andekad Eesti lapsed ja noored, nagu näiteks saatest “Rakett 69” tuntud Leonid Zinatullin, “Klassikatähtede” võitja Tanel-Eiko Novikov ja Airi Liiva Laulupesa lapsed. Pealaval esinevad Silver Sepp, Arop ja Birgit Sarrap bändiga,” rääkis Ruubel selle aasta ülesastujatest.