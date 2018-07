Värske ilmega Raba pood hakkab Räämal linnapilti kaunistama

Ilmselt on veel paljud Oja tänavat pidi liikunud inimesed viimasel ajal märganud, et aasta-aastalt hääbunud Hariduse 3 hoonet, kus peale eluruumide asub Raba pood, korrastatakse. Juba on majal uus katus, osaliselt on paigaldatud fassaadile uus puitvooder.

Raba kaupluse ja maja omanik Priidik tõdes, et ehkki puitehitis tehakse märksa ilusamaks, on renoveerimine ennekõike praktiline. “Ega sellised mõtted päris üle öö sünni,” sõnas ta. “Aeg nõudis oma. Kui fassaad on suhteliselt olematu ja voodrilauad kohati nii lahti, et vihm sajab laudade vahelt sisse, ei jää muud üle. Oli vaja oma aeg ära oodata, nüüd on see käes.”