Laagris õpib kolme päevaga surfamise selgeks

Laagri peakorraldaja Helen Undi sõnutsi on võimalik kõigil kogemuseta huvilistel läbida programm “Surfikool+”, mis annab küllaldase teoreetilise ja praktilise põhja, et hiljem vee peal ise hakkama saada. Samuti on eriline see, et õpetaja võtab treeningul osalejad enda hoole alla juba enne üritust. “Päris ära muidugi ei õpi, aga kolmepäevane kursus tähendab umbes kaheksatunnist koolitust. Selle ajaga saab juba algtasemel sõitma,” täpsustas Unt.