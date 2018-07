Galerii: erakordselt külm merevesi sundis rannavalvureid heiskama kuumal suvepäeval punase lipu  

Perekond Kelder on Pärnusse suvitama tulnud Pääskülast. Pereisa sõnutsi tulid nad Pärnu sõpradele külla ja tõuke randa tulemiseks andis soe ilmgi. Pere tõi positiivsena välja, et suvepealinna keskrannas on pehme liivapõhi ja vesi ei lähe kiiresti sügavaks. „Ei ole kartust, et merepõhjas midagi sellist on, mis võiks lapse jalga vigastada.” Tema sõnade järgi nad Tallinnas sel suvel mere äärde sattunud ei ole, ent suvepealinnas meeldib neile väga. Küsimusele, kas külm vesi neid ei hirmuta vastas pereisa, et eile pärastlõunal käisid nad ujumas ja neil oli täitsa mõnus. „Loodame, et vesi läheb ikka päeva peale soojemaks. Korra käime meres ikka ära, kasvõi poolenisti,” lubas ta.

Rannakohviku müüja Elisabeth Proos rääkis, et viimastel päevadel on märgatavalt suurenenud jäätise ja jookide müük. “Kõige rohkem ostetakse pallijäätist ja vett,” tõdes tüdruk, kelle sõnutsi on palavatel päevadel sedasi, et vahepeal peab kaupa juurde tooma, muidu lihtsalt ei jätku. Tüdruku ema, rannakohvikut pidav Ingre Proos lisas, et praegustest ilmadest peavad nad võtma viimast, sest rannas on rent kallis.

Toole laenutav Richard Koppel jutustas, et temal on see aasta üks laenutuspunkt ja praegu on kibekiired tööpäevad. Seda tõestas asjaolu, et paari minuti jooksul tekkis soovijatest järjekord, peale toolide küsisid rannalised päikesevarjegi. Koppeli sõnade kohaselt laenutatakse viimastel päevadel keskmiselt üle 200 tooli päevas. „Pühapäeval oli nii, et korraga olid kõik toolid välja laenutatud,” seletas ta ja tõdes, et toolidest tekkis puudus. Kokku on tema laenutuspunktis 240 rannatooli.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Eda Amur sõnas, et haigla erakorralise meditsiini osakonnas on möödunud nädala reedest tänaseni registreeritud kaks kuumarabanduse juhtumit. Pärnu haigla paneb inimestele südamele, et soojemagi ilma puhul tuleb oma tervisele tähelepanu pöörata. Kuuma ilmaga peaks vältima ülekuumenemist, tarbima küllaldaselt vett, kandma peakatet ja kasutama päikesekaitsevahendeid.