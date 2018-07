Suvituspaika müüakse 2,5 miljoniga

2016. aastalgi ootas ostjat osa puhkekeskusest. Toona selgitas keskuse juhataja Aivar Merila, et saadaval on vaid uuem, 1980ndatel ehitatud osa. “1970ndatel püstitatu on rekonstrueeritud, seal on puhkemajad, söögi- ja saunamaja – neid me ei müü,” rääkis Merila tollal.

Nüüd on Kosmonautika puhkebaas uuesti müügis ja seda juba tervikuna. Merila selgitas, et senised omanikud on keskust arendanud kümme aastat ja see on küllalt pikk aeg, andmaks teatepulk üle. “Oleme veendunud, et tore oleks, kui keegi arendaks suurelt: näiteks ehitaks kosmilise spaa kõigi tulede ja viledega, mis töötaks aasta ringi,” tõdes Merila.