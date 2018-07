Väino Linde: Kuidas riigikogu lörtsis riigieksamite punkte

Gümnaasiumilõpetajad on selleks aastaks oma riigieksamitega ühele poole saanud. Lõplikud tulemused selguvad alles sügiseks, aga juba nüüd teame, et näiteks emakeeleeksamil oli osalejaid üle kuue ja poole tuhande. Neist maksimaalse ­tulemuse ehk sada punkti said kolm väga tublit eksaminandi, viie õpilase tulemus piirdus kahjuks vaid viie punktiga.