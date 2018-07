Teadlane selgitab, miks on merevesi Pärnu rannas palava ilmaga külm

„Kuna sellises poolsuletud lahes on peamiseks hoovuste tekitajaks tuul, siis võib oletada, et külma vee põhjuseks on viimastel päevadel üsna püsivalt puhunud kirde- ja põhjatuuled,” rääkis ta. Sel juhul on tekkinud poolsuletud lahele iseloomulik kahepesaline tuuletsirkulatsioon, kus piki kaldaid voolab vesi pärituult ja sügavamas osas vastutuult. +