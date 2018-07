Need magusad mädapääd …

See on rohtsete vartega taim, mille emas- ja isasõied asuvad eri taimedel. Seega ei tasu hiliskevadel nähtud õitemere pealt suvist saaki ennustama hakata. Varre tipus paikneb mõni suur valge õis, millest leiab ainult tolmukad või emakad. Isasõied on suuremad kui emasõied ja neid on populatsioonis alati tunduvalt rohkem, sest isased on elujõulisemad. Lahksoolisi õisi esineb looduses aga väga harva.