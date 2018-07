Sügisest saab taotleda toetust üleujutusriskide maandamiseks

„Taotlusvooruga soovime ära hoida või vähendada üleujutusega seotud kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele,“ selgitab KIKi toetuste üksuse juht Koit Kaskel. „Üleujutused on paratamatud, kuid selle taotlusvooruga saame nende mõjusid leevendada.“

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi üleujutusega seotud riskipiirkondades, mis on avalikustatud kehtivas veemajandus- ja maandamiskavas, väljapoole üleujutusega seotud riskipiirkondi jäävatel aladel, millel tehtavad tegevused vähendavad üleujutusohuga seotud riske riskipiirkondades ning aladel, millel on uuringuga tuvastatud oluline üleujutusega seotud risk.

Taotleda saavad kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liidud. Toetuse maksimaalne summa ühe taotluse kohta on 100 000 eurot ilma käibemaksuta. Toetuse maksimaalne osakaal on 70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja toetuse saaja omafinantseering peab katma vähemalt 30 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Projektide kestus on kuni 18 kuud.