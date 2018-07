Nädalavahetusel peetakse Mihkli juubelilaata

“30 aasta juubeli puhul on pastoraadis väike väljapanek eelmistest laatadest. Laadast tehakse droonifilm ja hilisõhtul lastakse ilutulestikku. See on aastas vähemalt üks päev, mis toob Mihklisse hulganisti rahvast kokku igast ilmakaarest, lähemalt ja kaugemalt,” rääkis laada toimkonna liige Mare Paarasmaa.