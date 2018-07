Metsa minnes tasub mõelda puugitõrjele

Terviseameti andmetel on Pärnumaal tänavu juunis diagnoositud puukborrelioosi 14 korral ja puukentsefaliiti kolmel korral. Üle Eesti on samal ajal olnud puukborrelioosi haigestumisi 178 ja ensefaliidi diagnoosi on pandud 14.

Tervise arengu instituudi ülevaatest selgub, et Eestis on kummassegi haigestumine üks kõrgemaid Euroopas.

Puukborrelioos kahjustab eri organeid ja kulgeb sageli mitmes staadiumis. Peamiseks ja esimeseks tunnuseks on hammustuskohale tekkiv punetav, suurenev laik. Kaasneda võib pea- ja lihasvalu, hiljem nahakahjustused, liigesevalu, südame ja koljunärvide kahjustused. Borrelioosi ei saa ennetada vaktsiiniga, aitab vaid tähelepanelikkus ja puugitõrje. Haigus allub enamasti antibiootikumiravile.

Puukentsefaliit on meil esinevatest puugihaigustest kõige raskemini kulgev haigus. See kandub edasi puugihammustusega, ent nakatuda on võimalik töötlemata kitsepiima ja toorpiimal põhinevate piimatoodete tarbimiselgi. Erinevalt teistest puukidega edasi kanduvatest haigustest on entsefaliiti võimalik vaktsiini abil ära hoida.