Lugeja foto: miks voolab Pärnu jõkke rohelist vett?

Keskkonnainspektsioon selgitas, et roheline vedelik tuleb AS Pärnu Vee sademevee väljalasketorust. Pärnu Vee ütluse järgi on tegu keskkonnasõbraliku rohelise värvainega pyraGreen, mida lisatakse kaugküttetorustikku lekete avastamiseks ja võrguvee tarbimise vähendamiseks.