Kalev Vilgats: Idatuul ja külm vesi

Pärnu laht on nagu madal supikauss, kus merevesi peaks soojenema üsna ruttu. See on tavaliselt meie eelis võrreldes põhjaranniku pikemate liivarandade, kuid külma suplusveega. Ujumissooja vee vastased on püsivad kirde- ja idatuuled, mis viimasel ajal ongi olnud valdavad. Vesi jõuab kalda ääres vaevu soojemaks minna, kui tuul selle avamerele kannab ja külmem vesi asemele tuleb.